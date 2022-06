F1, GP Canada 2022: orari prove libere, programma, tv, streaming 17 giugno (Di giovedì 16 giugno 2022) Le monoposto di Formula Uno stanno per tornare a sfrecciare sull’Ile de Notre Dame, isola artificiale ricavata a Montreal negli anni ’60. Domani comincia infatti il weekend del Gran Premio del Canada. Anche il Paese della Foglia d’Acero si appresta quindi a rientrare in calendario, mettendosi alle spalle la pandemia. Non a caso, le problematiche legate al Covid avevano costretto gli organizzatori ad alzare bandiera bianca sia nel 2020 che nel 2021. Tanta acqua è passata sotto i ponti del fiume San Lorenzo dalla controversa edizione 2019, quando Sebastian Vettel e la Ferrari vennero privati di una sacrosanta vittoria conquistata in pista da una delle penalità più fiscali mai comminate nella storia della F1. Non sarebbe cambiato nulla nell’economia di quel Mondiale, ma quanto accadde a Montreal tre anni fa rappresentò un insulto allo spirito stesso delle corse ... Leggi su oasport (Di giovedì 16 giugno 2022) Le monoposto di Formula Uno stanno per tornare a sfrecciare sull’Ile de Notre Dame, isola artificiale ricavata a Montreal negli anni ’60. Domani comincia infatti il weekend del Gran Premio del. Anche il Paese della Foglia d’Acero si appresta quindi a rientrare in calendario, mettendosi alle spalle la pandemia. Non a caso, le problematiche legate al Covid avevano costretto gli organizzatori ad alzare bandiera bianca sia nel 2020 che nel 2021. Tanta acqua è passata sotto i ponti del fiume San Lorenzo dalla controversa edizione 2019, quando Sebastian Vettel e la Ferrari vennero privati di una sacrosanta vittoria conquistata in pista da una delle penalità più fiscali mai comminate nella storia della F1. Non sarebbe cambiato nulla nell’economia di quel Mondiale, ma quanto accadde a Montreal tre anni fa rappresentò un insulto allo spirito stesso delle corse ...

