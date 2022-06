Europei di scherma, domani in pedana. Repetti sostituisce Samele (Di giovedì 16 giugno 2022) Antalya – Cominciano domani i Campionati Europei Assoluti Antalya 2022. Sulle pedane turche saranno le prove individuali di fioretto femminile e sciabola maschile ad aprire il programma della kermesse che per sei giorni, fino al 22 giugno, assegnerà 12 titoli continentali. Proprio nella gara degli sciabolatori il responsabile d’arma Nicola Zanotti è stato costretto a un cambio dell’ultim’ora per via delle non perfette condizioni di Luigi Samele: l’argento olimpico individuale di Tokyo 2020, che qualche giorno fa a Courmayeur si era confermato campione italiano, ha precauzionalmente rinunciato alla prova di domani, nella speranza di riuscire ad aggregarsi ai compagni ed essere in pedana da capitano per la competizione a squadre di lunedì. Intanto, al posto di Samele, nell’individuale di ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 16 giugno 2022) Antalya – Comincianoi CampionatiAssoluti Antalya 2022. Sulle pedane turche saranno le prove individuali di fioretto femminile e sciabola maschile ad aprire il programma della kermesse che per sei giorni, fino al 22 giugno, assegnerà 12 titoli continentali. Proprio nella gara degli sciabolatori il responsabile d’arma Nicola Zanotti è stato costretto a un cambio dell’ultim’ora per via delle non perfette condizioni di Luigi: l’argento olimpico individuale di Tokyo 2020, che qualche giorno fa a Courmayeur si era confermato campione italiano, ha precauzionalmente rinunciato alla prova di, nella speranza di riuscire ad aggregarsi ai compagni ed essere inda capitano per la competizione a squadre di lunedì. Intanto, al posto di, nell’individuale di ...

