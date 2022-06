Di Popolo: “Chiedere aiuto all’esercito per tutelare i siti storici” (Di giovedì 16 giugno 2022) di Monica De Santis “Chiedere aiuto all’esercizio per monitorare i siti storici della città e per fungere da deterrente contro chi abbandona rifiuti in pieno centro”. A lanciare la proposta è Filomeno Di?Popolo capogruppo dei socialisti in consiglio comunale e la consigliera socialista Antonia Willburger, protagonisti martedì mattina di un blitz per i rifiuti in via Dei?Canali.“A Roma, come in molte altre città italiane ed europee, davanti ai monumenti più importanti, a guardia e a tutela di questi vi sono militari h24. Ebbene, si potrebbe Chiedere lo stesso intervento anche qui a Salerno – spiega Di Popolo – Una postazione attiva h24 davanti San?Pietro a Corte, davanti alla Cattedrale, il?Museo Diocesano, la chiesa di Sant’Agostino. Una postazione con i militari che ... Leggi su cronachesalerno (Di giovedì 16 giugno 2022) di Monica De Santis “all’esercizio per monitorare idella città e per fungere da deterrente contro chi abbandona rifiuti in pieno centro”. A lanciare la proposta è Filomeno Di?capogruppo dei socialisti in consiglio comunale e la consigliera socialista Antonia Willburger, protagonisti martedì mattina di un blitz per i rifiuti in via Dei?Canali.“A Roma, come in molte altre città italiane ed europee, davanti ai monumenti più importanti, a guardia e a tutela di questi vi sono militari h24. Ebbene, si potrebbelo stesso intervento anche qui a Salerno – spiega Di– Una postazione attiva h24 davanti San?Pietro a Corte, davanti alla Cattedrale, il?Museo Diocesano, la chiesa di Sant’Agostino. Una postazione con i militari che ...

