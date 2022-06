Covid, verso lo stop dell'isolamento domiciliare per i positivi (Di giovedì 16 giugno 2022) 'L'obiettivo - ha spiegato il sottosegretario alla Salute Costa - è quello della convivenza con il virus'. Ma gli esperti sono ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 16 giugno 2022) 'L'obiettivo - ha spiegato il sottosegretario alla Salute Costa - è quelloa convivenza con il virus'. Ma gli esperti sono ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : 'Verso lo stop all'isolamento domiciliare per i positivi': così il sottosegretario alla Salute Andrea Costa . 'Gior… - SkyTG24 : Covid, Ricciardi: “La pandemia non è finita, si va verso un autunno preoccupante” - Viola_mg : RT @bildarte: ?? #CRESCE_IL_DISSENSO #ALL_ORDINE_DEI_MEDICI #DI_TORINO ?? Dopo una prima vittoria ottenuta l’11 aprile, cresce il fronte dei… - grigiocemento : Speranza raccomandato. - KinmenQuemoy : Covid, Costa: verso stop a isolamento domiciliare per positivi -