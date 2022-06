Conoscere per prevenire, dimostrazioni in piazza con la Protezione Civile (Di giovedì 16 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Oltre l’80% degli interventi della Protezione Civile nell’anno 2021 è stato rivolto allo spegnimento degli incendi boschivi. Questo il dato saliente venuto alla luce nella giornata promossa dalla Provincia e dall’Associazione Agorà presso piazza Castello. Un evento organizzato per sensibilizzare i cittadini su temi che finiscono con l’investire la vita quotidiana di tutti. Pratiche scorrette, scelleratezza e atteggiamenti criminali come quelli di dare fuoco a un bosco, si traducono e si trasformano in vere e proprie catastrofi ed emergenze, con danni gravissimi a uomini e cose. Per questo la Provincia e Agorà hanno voluto organizzare una giornata che si è tradotta nel dispiegamento dei mezzi della Protezione Civile regionale, dell’Anpas, dell’Antincendio Boschivo ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 16 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Oltre l’80% degli interventi dellanell’anno 2021 è stato rivolto allo spegnimento degli incendi boschivi. Questo il dato saliente venuto alla luce nella giornata promossa dalla Provincia e dall’Associazione Agorà pressoCastello. Un evento organizzato per sensibilizzare i cittadini su temi che finiscono con l’investire la vita quotidiana di tutti. Pratiche scorrette, scelleratezza e atteggiamenti criminali come quelli di dare fuoco a un bosco, si traducono e si trasformano in vere e proprie catastrofi ed emergenze, con danni gravissimi a uomini e cose. Per questo la Provincia e Agorà hanno voluto organizzare una giornata che si è tradotta nel dispiegamento dei mezzi dellaregionale, dell’Anpas, dell’Antincendio Boschivo ...

