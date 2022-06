Condannato in un centro per senzatetto, un finanziere rivoluzione la sua vita (Di giovedì 16 giugno 2022) La vita presenta sempre il conto. Io sono tempesta, film del 2018 di Daniele Luchetti in onda stasera dalle 21.20 su Rai 2, lo ricorda dalle prime battute ai titoli di coda. Merito di una storia accattivante e dell’interpretazione magistrale dei protagonisti, Marco Giallini e Elio Germano. ‘Io sono Tempesta’. La clip esclusiva con Marco Giallini X Leggi anche ... Leggi su iodonna (Di giovedì 16 giugno 2022) Lapresenta sempre il conto. Io sono tempesta, film del 2018 di Daniele Luchetti in onda stasera dalle 21.20 su Rai 2, lo ricorda dalle prime battute ai titoli di coda. Merito di una storia accattivante e dell’interpretazione magistrale dei protagonisti, Marco Giallini e Elio Germano. ‘Io sono Tempesta’. La clip esclusiva con Marco Giallini X Leggi anche ...

Pubblicità

carlabrandolini : RT @misiagentiles: #Roma, soffiate in cambio di cene, denaro, vino e gelati: vigile urbano condannato a 3 anni per #corruzione. L'agente de… - Violett11315738 : RT @misiagentiles: #Roma, soffiate in cambio di cene, denaro, vino e gelati: vigile urbano condannato a 3 anni per #corruzione. L'agente de… - mimosaosa : RT @misiagentiles: #Roma, soffiate in cambio di cene, denaro, vino e gelati: vigile urbano condannato a 3 anni per #corruzione. L'agente de… - Andreacritico : RT @misiagentiles: #Roma, soffiate in cambio di cene, denaro, vino e gelati: vigile urbano condannato a 3 anni per #corruzione. L'agente de… - battaglia_persa : RT @misiagentiles: #Roma, soffiate in cambio di cene, denaro, vino e gelati: vigile urbano condannato a 3 anni per #corruzione. L'agente de… -