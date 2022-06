Pubblicità

globalistIT : - Balu875651831 : RT @BrunoDAgostino5: @lageloni Io invece mi ricordo quando D'Alema Zingaretti Bersani Bettini dicevano che Conte era il più amato degli ita… - BrunoDAgostino5 : @marcofurfaro Onorevole la Sua solo aria fritta ad uso interno ci dica di Conte il più amato degli italiani secondo… - BrunoDAgostino5 : @a_bassolino Ma la povertà non era stata abolita dal governo Conte il più amato dagli italiani secondo il suo amico… - BrunoDAgostino5 : @elio_vito Per uno un po è merito anche di Renzi, si ricorda quando D'Alema Zingaretti Bersani Bettini dicevano che… -

Globalist.it

da Parigi sogna e telefona al suo amico. "Sai Giusepi, qui sulla Senna, il compagno Melenchon ha messo d'accordo tutti, i socialisti, gli arrabbiati, gli alternativi e in Parlamento darà ...Un piano a cui studia anche Goffredo, da mesi lontano dai riflettori nella sua Thailandia. ... Ma con tre gambe il campo sarebbe davvero largo: Renzi e Calenda, Letta e poie la sinistra. ... Bettini, Conte, la guerra interna M5s e il rischio di implosione del campo largo di Letta La tentazione di settori del Pd di costruire una cosa rossa con l'avvocato del popolo potrebbe fallire in anticipo. E nemmeno Letta lascerà fare ...I vertici grillini tornano a vagheggiare, forti di una scoppola elettorale abbastanza clamorosa, il piano per lanciare per le polemiche una federazione di sinistra guidata da Giuseppi. Chi ci starebbe ...