Atletico Madrid: Morata torna in Spagna, niente riscatto da parte della Juve (Di giovedì 16 giugno 2022) Alvaro Morata tornerà all’Atletico Madrid la prossima stagione. I bianconeri avevi provato ad ottenere da parte del club spagnolo uno sconto rispetto ai 35 milioni pattuiti per il riscatto. La società biancorossa tiene che attualmente nel mercato non ci sia un attaccante che possa alzare il livello della rosa rispetto a Morata, che dunque tornerà agli ordini di Simeone. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 16 giugno 2022) Alvarotornerà all’la prossima stagione. I bianconeri avevi provato ad ottenere dadel club spagnolo uno sconto rispetto ai 35 milioni pattuiti per il. La società biancorossa tiene che attualmente nel mercato non ci sia un attaccante che possa alzare il livellorosa rispetto a, che dunque tornerà agli ordini di Simeone. SportFace.

