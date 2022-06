Un annullo filatelico per Ragusa per il ventennale UNESCO (Di mercoledì 15 giugno 2022) Ragusa – Alle ore 16.00 di giovedì 16 giugno, al Centro Commerciale Culturale di via Matteotti a Ragusa, sarà inaugurato lo speciale annullo filatelico di Poste Italiane dedicato a Ragusa in occasione del ventennale dall’iscrizione nella Lista del Patrimonio Mondiale UNESCO del sito seriale “Città tardobarocche del Val di Noto”, cui appartiene appunto la città di Ragusa.“E’ un momento aperto a tutta la città – afferma il sindaco Peppe Cassì – che abbiamo voluto promuovere anche alla presenza degli altri sindaci del sito UNESCO, fra cui Corrado Figura, sindaco di Noto e presidente del Distretto turistico del Sud- Est, e Fabio Roccuzzo, sindaco di Caltagirone e presidente dell’Autorità di gestione del sito UNESCO. ... Leggi su quotidianodiragusa (Di mercoledì 15 giugno 2022)– Alle ore 16.00 di giovedì 16 giugno, al Centro Commerciale Culturale di via Matteotti a, sarà inaugurato lo specialedi Poste Italiane dedicato ain occasione deldall’iscrizione nella Lista del Patrimonio Mondialedel sito seriale “Città tardobarocche del Val di Noto”, cui appartiene appunto la città di.“E’ un momento aperto a tutta la città – afferma il sindaco Peppe Cassì – che abbiamo voluto promuovere anche alla presenza degli altri sindaci del sito, fra cui Corrado Figura, sindaco di Noto e presidente del Distretto turistico del Sud- Est, e Fabio Roccuzzo, sindaco di Caltagirone e presidente dell’Autorità di gestione del sito. ...

peppesava : RT @Ragusanews: Annullo filatelico dedicato a Ragusa per il ventennale Unesco - Ragusanews : Annullo filatelico dedicato a Ragusa per il ventennale Unesco - radiortm : Annullo filatelico dedicato a Ragusa per il ventennale UNESCO - - palermo24h : Uno speciale annullo filatelico dedicato a Ragusa per il ventennale dell’UNESCO - ragusaoggi : Uno speciale annullo filatelico dedicato a Ragusa per il ventennale dell’UNESCO -