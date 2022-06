Ultimatum di Mosca ai combattenti nell' impianto Azot | Arrendetevi oggi Zelensky chiede sistemi anti-missile e annuncia colloqui importanti

Pubblicità

UCRAINA | Ultimatum di Mosca alle forze ucraine asserragliate nell'impianto chimico Azot della città orientale di S… UCRAINA | Ultimatum di Mosca ai combattenti Azot: 'Deponete le armi oggi'. Il generale Mizintsev: 'Fermare questa… Guerra Russia-Ucraina, ultimatum di Mosca a combattenti Azot: 'Deponete le armi oggi'. Intelligence Usa: 'Momento c… UCRAINA | Ultimatum di Mosca ai combattenti Azot: 'Deponete le armi oggi'. Il generale Mizintsev: 'Fermare questa insens… Severodonetsk, l'ultimatum di Mosca ai combattenti Azot: " Deponete le armi". I russi circondano l'impianto:

Guerra Russia - Ucraina, ultimatum di Mosca ai combattenti di Azot: "Deponete le armi oggi". Il ministro della Difesa ucraino all'Europarlamento AGGIORNAMENTI DALL'UCRAINA DI LETIZIA TORTELLO. dove lo scontro è "terrificante" secondo quanto riferito dal presidente Zelensky: per sostenere l'assalto nella città nel Donbass, Mosca ha inviato altri battaglioni tattici e le sue forze stanno ... Roma, 15 giu. (askanews) - Come abbiamo riportato questa mattina, dice la Bbc, la Russia si è impegnata a trascorrere la giornata evacuando centinaia di civili che si trovano in un impianto chimico a ...