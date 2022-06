Squid Game: The Challenge, la serie tv coreana diventa un reality (Di mercoledì 15 giugno 2022) A pochissimi giorni dall’annuncio di una seconda stagione di Squid Game, ecco che Netflix ha preparato un’altra sorpresa per tutti gli appassionati della serie coreana: per il 2023 è previsto l’arrivo di Squid Game: The Challenge, un vero e proprio reality ispirato allo show. Ben 456 giocatori in arrivo da tutto il mondo, che si sfideranno per vincere il montepremi finale di 4,56 milioni di dollari. Un reality a livello planetario in cui nessuno morirà, ovviamente, ma “La posta in gioco è alta, ma male che vada tornate a casa a mani vuote”. I casting sono già partiti in diverse città del mondo, e per adesso il requisito fondamentale è saper parlare inglese. Le riprese prenderanno il via a inizio 2023, per quattro settimane e ancora ... Leggi su diredonna (Di mercoledì 15 giugno 2022) A pochissimi giorni dall’annuncio di una seconda stagione di, ecco che Netflix ha preparato un’altra sorpresa per tutti gli appassionati della: per il 2023 è previsto l’arrivo di: The, un vero e proprioispirato allo show. Ben 456 giocatori in arrivo da tutto il mondo, che si sfideranno per vincere il montepremi finale di 4,56 milioni di dollari. Una livello planetario in cui nessuno morirà, ovviamente, ma “La posta in gioco è alta, ma male che vada tornate a casa a mani vuote”. I casting sono già partiti in diverse città del mondo, e per adesso il requisito fondamentale è saper parlare inglese. Le riprese prenderanno il via a inizio 2023, per quattro settimane e ancora ...

