Roma Maialini massacrati su incarico Asl in modo atroce | la denuncia di un allevatore FOTO

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 15 giugno 2022) Non si uccidono così anche i cavalli? era il titolo di un celebre pellicola di Sidney Pollack (1969) tratto dalnzo breve di Horace Mc Coy Ai Cavalli Si Spara. È la prima cosa che ti viene in mente di fronte alle immagini e ai video che da qualche ora hanno iniziato a girare in rete. Non si tratta di cavalli questa volta. E quello che vedrete purtroppo non è soltanto un film. È sotto shock, la voce rotta dal pianto – Federico Tosi,no, 43 anni,di una delle più note aziende agricole nate ai primi del Novecento – 1908 per l’esattezza – all’interno della Riserva Naturale dell’Insugherata. Ieri gli hanno ucciso 44 maiali di cui 15 avevano solo due settimane di vita. E lo hanno fatto senza pietà di fronte al suo sguardo irretito e impotente. Gli animali erano tutti sani. E sono stati eliminati solo perché in una ...