REPUBBLICA – Mertens spiraglio per restare a Napoli: c’è un solo modo per convincerlo (Di mercoledì 15 giugno 2022) Calciomercato Napoli le ultime novità su Dries Mertens. Il giocatore belga è deluso dall’atteggiamento del Napoli, De Laurentiis ha atteso una mail dai suoi avvocati e non ha fatto un’offerta ufficiale, poi ha rifiutato le cifre proposte dall’entourage del giocatore. Tutto molto freddo, tutto molto distaccato, come se Mertens non fosse parte integrante della storia di Napoli. “Il mio futuro? Voglio fare la scelta giusta e trovare un bel club. Sono calmo, anche se penso molto alla mia decisione. Credevo di restare in maglia azzurra ed è strano che abbiano aspettato così tanto, visto che riguardo al mio prolungamento non ho ancora sentito nessuno. Spero nei prossimi giorni o settimane di darvi altre notizie” sono state queste le parole di Mertens che sanno di ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 15 giugno 2022) Calciomercatole ultime novità su Dries. Il giocatore belga è deluso dall’atteggiamento del, De Laurentiis ha atteso una mail dai suoi avvocati e non ha fatto un’offerta ufficiale, poi ha rifiutato le cifre proposte dall’entourage del giocatore. Tutto molto freddo, tutto molto distaccato, come senon fosse parte integrante della storia di. “Il mio futuro? Voglio fare la scelta giusta e trovare un bel club. Sono calmo, anche se penso molto alla mia decisione. Credevo diin maglia azzurra ed è strano che abbiano aspettato così tanto, visto che riguardo al mio prolungamento non ho ancora sentito nessuno. Spero nei prossimi giorni o settimane di darvi altre notizie” sono state queste le parole diche sanno di ...

Pubblicità

napolipiucom : REPUBBLICA - Mertens spiraglio per restare a Napoli: c'è un solo modo per convincerlo #CalcioNapoli #Mertens… - NapoliAddict : Repubblica a sorpresa: 'Mertens, non è ancora finita! ADL spera in uno sconto di Dries' #Napoli #ForzaNapoliSempre… - tuttonapoli : Repubblica a sorpresa: 'Mertens, non è ancora finita! ADL spera in uno sconto di Dries' - infoitsport : Repubblica - Mertens e il Napoli, 16 giorni all'addio: Sarri e Gattuso corteggiano il belga - RepSscNapoli : Mertens, l'addio al Napoli è ormai certo. E sui social monta la protesta dei tifosi -