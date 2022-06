Pisa, è corsa a tre per il dopo D’Angelo: le ultime (Di mercoledì 15 giugno 2022) Il Pisa sta valutando diversi nomi per la panchina dopo l’addio con il tecnico Luca D’Angelo: è corsa a tre per i nerazzurri Il Pisa dopo aver salutato l’allenatore Luca D’Angelo sta valutando alcuni nomi per la sua sostituzione. E’ corsa a tre per la panchina nerazzurra. Tra i profili sondati dal presidente Corrado ci sono quelli di Corini, esonerato dal Brescia, Inzaghi che ha rifiutato l’Ascoli qualche giorno fa e infine la novità De Rossi, che sarebbe alla prima occasione su una panchina. Lo riporta La Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 15 giugno 2022) Ilsta valutando diversi nomi per la panchinal’addio con il tecnico Luca: èa tre per i nerazzurri Ilaver salutato l’allenatore Lucasta valutando alcuni nomi per la sua sostituzione. E’a tre per la panchina nerazzurra. Tra i profili sondati dal presidente Corrado ci sono quelli di Corini, esonerato dal Brescia, Inzaghi che ha rifiutato l’Ascoli qualche giorno fa e infine la novità De Rossi, che sarebbe alla prima occasione su una panchina. Lo riporta La Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

