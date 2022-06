Non paga la Tari e butta i rifiuti in strada ogni giorno (Di mercoledì 15 giugno 2022) Aveva trasformato quella strada nella sua discarica personale. E adesso per questo dovrà pagare. Una donna di Peschiera Borromeo (Milano) è stata sanzionata con una multa di 600 euro dopo essere stata sorpresa a gettare i rifiuti in... Leggi su today (Di mercoledì 15 giugno 2022) Aveva trasformato quellanella sua discarica personale. E adesso per questo dovràre. Una donna di Peschiera Borromeo (Milano) è stata sanzionata con una multa di 600 euro dopo essere stata sorpresa a gettare iin...

Pubblicità

HuffPostItalia : La scommessa sbagliata di Conte e Salvini: fare l'occhiolino a Putin alle elezioni non paga - Azione_it : La privazione della libertà prima del processo deve essere un'eccezione, oggi è la regola, spesso un abuso. In 30 a… - Frances50204981 : @armcopp Che cazzo di spese fa per avere due milioni all'anno? Vestiti dono sempre gli stessi da 18 anni Mangiare v… - SalvoMuzzone : @Oscar_Tilli_San @lucailenia04 @CucchiRiccardo Sky&roma connubio da sempre. Cmq preferisco chi mi paga tutto, anche… - mydagosan : @gaiatortora Come per gli ex-sindaci Raggi e Appendino? Prendiamo atto che: 1. la giustizia 'funziona' quindi; 2. U… -