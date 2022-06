Mediaset: giudici appello civile, 'Agrama vero intermediario' (Di mercoledì 15 giugno 2022) Milano, 15 giu. (Adnkronos) - "Non sembra possibile affermare, sulla base delle prove acquisite e precedentemente evidenziate, che l'attività di intermediazione commerciale svolta da Frank Agrama attraverso le sue società fiduciarie fosse fittizia". E' questa la conclusione a cui arrivano i giudici seconda sezione civile della Corte di appello di Milano, presidente Maria Caterina Chiulli, consiglieri coestensori Gabriella Anna Maria Schiaffino e Manuela Andretta, che "ha integralmente confermato la sentenza di primo grado" intentata da Reti Televisive Italiane, Mediaset, Mediaset Italia contro Frank Agrama, Paddy Chan Mei Yiu, Katherine Hsu May Chun. Una sentenza che differisce solo per una questione esclusivamente di diritto rispetto alla sentenza di primo grado del ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 15 giugno 2022) Milano, 15 giu. (Adnkronos) - "Non sembra possibile affermare, sulla base delle prove acquisite e precedentemente evidenziate, che l'attività di intermediazione commerciale svolta da Frankattraverso le sue società fiduciarie fosse fittizia". E' questa la conclusione a cui arrivano iseconda sezionedella Corte didi Milano, presidente Maria Caterina Chiulli, consiglieri coestensori Gabriella Anna Maria Schiaffino e Manuela Andretta, che "ha integralmente confermato la sentenza di primo grado" intentata da Reti Televisive Italiane,Italia contro Frank, Paddy Chan Mei Yiu, Katherine Hsu May Chun. Una sentenza che differisce solo per una questione esclusivamente di diritto rispetto alla sentenza di primo grado del ...

