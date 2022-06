La Gazzetta su Osimhen: un’altra delle colonne del Napoli che non cita nemmeno la propria squadra (Di mercoledì 15 giugno 2022) Le dichiarazioni di Victor Osimhen dal ritiro della Nigeria tengono banco anche sulla Gazzetta dello Sport. La rosea scrive che somigliano a quelle dette da Koulibaly. Anche Osimhen non nomina nemmeno il Napoli, anzi, cita le possibili destinazioni di mercato. Naturale che la cosa preoccupi sia l’allenatore che i tifosi. “Parole che per certi versi somigliano a quelle dette da Kalidou Koulibaly. Dunque un’altra delle colonne del Napoli che non cita nemmeno la propria squadra di appartenenza e addirittura per certi versi indica le possibili destinazioni. Logico che in mezzo a tutti questi interrogativi il primo a non poter essere tranquillo è Spalletti, ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 15 giugno 2022) Le dichiarazioni di Victordal ritiro della Nigeria tengono banco anche sulladello Sport. La rosea scrive che somigliano a quelle dette da Koulibaly. Anchenon nominail, anzi,le possibili destinazioni di mercato. Naturale che la cosa preoccupi sia l’allenatore che i tifosi. “Parole che per certi versi somigliano a quelle dette da Kalidou Koulibaly. Dunquedelche nonladi appartenenza e addirittura per certi versi indica le possibili destinazioni. Logico che in mezzo a tutti questi interrogativi il primo a non poter essere tranquillo è Spalletti, ...

Pubblicità

napolista : La Gazzetta su #Osimhen: un’altra delle colonne del Napoli che non cita nemmeno la propria squadra Addirittura il… - giornali_it : Osimhen avverte il Napoli: 'Tutto può accadere, mi vogliono in Spagna e Inghilterra' #14giugno #QuotidianiSportivi… - Gazzetta_it : #Osimhen avverte il Napoli: 'Tutto può accadere, mi vogliono in Spagna e Inghilterra' - MondoNapoli : Gazzetta dello sport- Osimhen show: poker con la Nigeria contro Sao Tome e Principe - - sportli26181512 : Osimhen show con la Nigeria: poker nel 10-0 contro Sao Tomè e Principe: Osimhen show con la Nigeria: poker nel 10-0… -