Inter-Lukaku | cresce l'ottimismo | in sede non si parla più di 'affare impossibile'

(Di mercoledì 15 giugno 2022) Il mercato dell’è entrato nel vivo, ieri in viale della Liberazione c’è stato un via vai di agenti non indifferente...

Pubblicità

DiMarzio : #Inter, le ultime su #Lukaku e #Dybala | #calciomercato - SkySport : Inter-Lukaku: aumenta la fiducia. E Dybala è pronto ad abbassare le pretese su ingaggio #SkySport #Inter #Lukaku… - FcInterNewsit : FcIN - Lukaku, apertura significativa del Chelsea. Prestito oneroso alla portata dell'Inter: i dettagli - il_oaktree : RT @cigio22: #Inzaghi che si presenta ad Appiano con in rosa #Lukaku #Dybala e #Bremer @Inter - fcin1908it : Inter, in attesa di Lukaku e Dybala ecco Mkhitaryan: settimana prossima a Milano -

In attacco si aspettano novità anche sul fronte, l'riprenderà il belga solo se riuscirà a farlo entro fine giugno. Successivamente non avrebbe la possibilità di usufruire del Decreto ...1 Beppe Bergomi parla del mercato dell'a Sky: 'Sotto l'aspetto tecnico mi sembra difficile pensare di far giocare insieme, Dybala e Lautaro, servirebbero dei centrocampisti diversi. Asllani è un giocatore che piace molto a ...Ore caldissime in casa Inter sul fronte Romelu Lukaku. Come spiegato ieri sera, il ritorno del belga a Milano è diventato molto più probabile rispetto a qualche ora fa (RILEGGI ...Ci sono poi Milan e Juventus, con un trasferimento che in entrambi i casi avrebbe del clamoroso, e che attualmente si giocano a 25 Più indietro, invece, il Tottenham, opzione proposta a 15 volte la po ...