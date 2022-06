Gigio Donnarumma disastroso con la Germania, ma la "Gazzetta"... un qualcosa di inspiegabile (Di mercoledì 15 giugno 2022) Per l'Italia, una figuraccia atroce: battuta, triturata, umiliata dalla Germania. La partita di Nations League finisce 5-2 per i padroni di casa. Imbarazzo massimo per Roberto Mancini, che annulla in 90 minuti i timidi progressi mostrati contro l'Inghilterra. No, non ci siamo. Non c'è il gioco e non ci sono i giocatori: i baby messi in campo semplicemente non sono all'altezza. Lo sprofondo è totale: Davide Calabaria disastroso, malissimo anche l'altro Mancini, quello che sta in campo, in difesa. E ancora, clamoroso flop di Spinazzola, Politano, Bastoni, Raspadori. Tutti o quasi bocciati senza appello. Compreso il Ct, forse il Ct più di tutti gli altri. E poi c'è il portiere. Gigio Donnarumma. Il quale, per carità, ha fatto quattro belle parate, vero, innegabile, come sempre ha dei guizzi. Ma altrettanto, ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 15 giugno 2022) Per l'Italia, una figuraccia atroce: battuta, triturata, umiliata dalla. La partita di Nations League finisce 5-2 per i padroni di casa. Imbarazzo massimo per Roberto Mancini, che annulla in 90 minuti i timidi progressi mostrati contro l'Inghilterra. No, non ci siamo. Non c'è il gioco e non ci sono i giocatori: i baby messi in campo semplicemente non sono all'altezza. Lo sprofondo è totale: Davide Calabaria, malissimo anche l'altro Mancini, quello che sta in campo, in difesa. E ancora, clamoroso flop di Spinazzola, Politano, Bastoni, Raspadori. Tutti o quasi bocciati senza appello. Compreso il Ct, forse il Ct più di tutti gli altri. E poi c'è il portiere.. Il quale, per carità, ha fatto quattro belle parate, vero, innegabile, come sempre ha dei guizzi. Ma altrettanto, ...

