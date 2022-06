Cristiano Malgioglio conduttore di un nuovo programma Rai: l'indiscrezione (Di mercoledì 15 giugno 2022) Negli ultimi anni, Cristiano Malgioglio sta vivendo una vera e propria seconda giovinezza. Dopo la sua partecipazione al Grande Fratello Vip, il paroliere è diventato super richiesto, tanto che la Rai avrebbe deciso di affidargli un programma da condurre in solitaria. Di cosa si tratta? Cristiano Malgioglio conduttore di un nuovo programma Rai Dopo la sua partecipazione al Grande Fratello Vip, Cristiano Malgioglio è tornato sulla cresta dell'onda come neanche lui credeva fosse possibile. Il paroliere è riuscito a fare breccia nel cuore di milioni di telespettatori, che lo seguono in ogni sua avventura televisiva. Che sia come ospite o come opinionista, i fan non si perdono nessuna apparizione della Zia Malgy. Non ... Leggi su tvpertutti (Di mercoledì 15 giugno 2022) Negli ultimi anni,sta vivendo una vera e propria seconda giovinezza. Dopo la sua partecipazione al Grande Fratello Vip, il paroliere è diventato super richiesto, tanto che la Rai avrebbe deciso di affidargli unda condurre in solitaria. Di cosa si tratta?di unRai Dopo la sua partecipazione al Grande Fratello Vip,è tornato sulla cresta dell'onda come neanche lui credeva fosse possibile. Il paroliere è riuscito a fare breccia nel cuore di milioni di telespettatori, che lo seguono in ogni sua avventura televisiva. Che sia come ospite o come opinionista, i fan non si perdono nessuna apparizione della Zia Malgy. Non ...

