CorSport: dopo Mertens, arriva Osimhen ad agitare una delle estati di mercato più confuse del Napoli (Di mercoledì 15 giugno 2022) “dopo Mertens, arriva lui: Osi. Un’altra scossa ad agitare una delle estati di mercato più confuse degli ultimi anni azzurri”. Il Corriere dello Sport introduce così le parole di Victor Osimhen dal ritiro della Nigeria: «Non conosco il mio futuro. Tutto può succedere. So che ci sono tante voci che mi vorrebbero in Spagna o in Inghilterra, ma non credo sia il momento giusto per affrontare certi argomenti considerando che ora sono con la Nigeria». Il quotidiano sportivo commenta: “La parola Napoli non è comparsa nel discorso andato in scena al cospetto dei media nigeriani, dopo un 10-0 che ha creato entusiasmo al di là del calibro dell’avversario e, soprattutto, non è stato coniugato il verbo rimanere. ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 15 giugno 2022) “lui: Osi. Un’altra scossa adunadipiùdegli ultimi anni azzurri”. Il Corriere dello Sport introduce così le parole di Victordal ritiro della Nigeria: «Non conosco il mio futuro. Tutto può succedere. So che ci sono tante voci che mi vorrebbero in Spagna o in Inghilterra, ma non credo sia il momento giusto per affrontare certi argomenti considerando che ora sono con la Nigeria». Il quotidiano sportivo commenta: “La parolanon è comparsa nel discorso andato in scena al cospetto dei media nigeriani,un 10-0 che ha creato entusiasmo al di là del calibro dell’avversario e, soprattutto, non è stato coniugato il verbo rimanere. ...

Pubblicità

napolista : CorSport: dopo Mertens, arriva #Osimhen ad agitare una delle estati di mercato più confuse del Napoli Dal ritiro d… - LorenzoFer23 : RT @Alex_Cavasinni: 5.10.2021 - #Rocchi al CorSport: 'Rigore su #Lautaro in #VeronaInter? Abbiamo chiesto ai ragazzi di non dare quel tipo… - john_milan28 : Hahahaha notizie sul nulla! Ma che titolo è? È ci portano a spasso... Giorno dopo giorno - CorSport : #Marcelo, l'addio al #RealMadrid dopo 25 trofei: 'Me ne vado a testa alta' ?? - Camp19nes : @Seby_Sarno_ Ci voleva che lo diceva lui che il Milan e il Real hanno rapporti ottimi. Ha scoperto l'acqua tiepida.… -