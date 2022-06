Clamoroso a Rai | Costi troppo alti, lo chiudono per sempre (Di mercoledì 15 giugno 2022) Grosso rischio per l’istituzione RAI: la manovra prevista si rivela troppo onerosa, trasloco in vista per i vertici di Viale Mazzini. Viale Mazzini, RAI (fonte youtube)Secondo una semplice equazione, Mediaset sta a Cologno Monzese, come RAI a Viale Mazzini. Parliamo proprio di questo storico simbolo dell’emittente pubblica: un enorme palazzo in cui i vertici RAI decidono la sorte di conduttori e programmi in palinsesto. Anche i colossi dell’informazione devono affrontare grattacapi e imprevisti, e nelle ultime ore ne abbiamo ricevuto la prova. Secondo un’indiscrezione proveniente da “Repubblica”, l’enorme impianto che ospita gli uffici dell’emittente verserebbe in condizioni assai critiche, e le spese per bonificarlo rappresenterebbero un grosso macigno economico per RAI. RAI: trasloco da Viale Mazzini, dove sarà la prossima sede? Viale Mazzini, RAI (fonte ... Leggi su specialmag (Di mercoledì 15 giugno 2022) Grosso rischio per l’istituzione RAI: la manovra prevista si rivelaonerosa, trasloco in vista per i vertici di Viale Mazzini. Viale Mazzini, RAI (fonte youtube)Secondo una semplice equazione, Mediaset sta a Cologno Monzese, come RAI a Viale Mazzini. Parliamo proprio di questo storico simbolo dell’emittente pubblica: un enorme palazzo in cui i vertici RAI decidono la sorte di conduttori e programmi in palinsesto. Anche i colossi dell’informazione devono affrontare grattacapi e imprevisti, e nelle ultime ore ne abbiamo ricevuto la prova. Secondo un’indiscrezione proveniente da “Repubblica”, l’enorme impianto che ospita gli uffici dell’emittente verserebbe in condizioni assai critiche, e le spese per bonificarlo rappresenterebbero un grosso macigno economico per RAI. RAI: trasloco da Viale Mazzini, dove sarà la prossima sede? Viale Mazzini, RAI (fonte ...

Pubblicità

kikkoberto : La giornalista della Rai che ha detto al merda *é già il secondo errore clamoroso quest'anno* la voglio a governare questo paese di merda! - tempoweb : #JasmineCarrisi e #AlBano, spifferi #Rai e clamoroso ritorno in tv: dove li vedremo #14giugno… - UmbertoSivieri : Visto il clamoroso flop dei referendum, propongo i seguenti referendum: 1) Abolizione del finanziamento pubblico ai… - LucioMichele1 : RT @Massimo22284982: Ma Rai radio2 ?? potrebbe bonificare lo Joseph per un incontro clamoroso in Sicilia con il mitico Di Ciancio ? #ilunati… - GinevraMerlini1 : RT @Massimo22284982: Ma Rai radio2 ?? potrebbe bonificare lo Joseph per un incontro clamoroso in Sicilia con il mitico Di Ciancio ? #ilunati… -