Chelsea | occhi su un giocatore della Lazio

Pubblicità

Yuro_23 : RT @nonleggerlo: A breve il primissimo contatto Inter-Chelsea. Su Dybala: l’argentino è sceso di molto con le pretese, ma c’è ancora dist… - Bubu_Inter : RT @nonleggerlo: A breve il primissimo contatto Inter-Chelsea. Su Dybala: l’argentino è sceso di molto con le pretese, ma c’è ancora dist… - Pompeo94 : RT @nonleggerlo: A breve il primissimo contatto Inter-Chelsea. Su Dybala: l’argentino è sceso di molto con le pretese, ma c’è ancora dist… - MattiaGallo17 : RT @nonleggerlo: A breve il primissimo contatto Inter-Chelsea. Su Dybala: l’argentino è sceso di molto con le pretese, ma c’è ancora dist… - nonleggerlo : A breve il primissimo contatto Inter-Chelsea. Su Dybala: l’argentino è sceso di molto con le pretese, ma c’è anco… -

Footballnews24.it

Su Fabian, però, ci sono anche glidi un paio di club spagnoli. Nemanja MATIC è un nuovo ... dopo averlo pagato 115 milioni di euro solo un anno fa, ilnon vuole lasciarlo andare per ...Il centrocampista ritrova José Mourinho, dopo le esperienze ale al Manchester United. Un ... anche se su Frattesi ci sono già glidi diversi club. La prima alternativa sembra essere il ... Chelsea, occhi su Slonina: Tuchel sfida il Real Madrid Il futuro di Strakosha potrebbe essere in Premier League. Negli ultimi giorni si sarebbe raffreddata la pista Fulham, ma su di lui avrebbe messo gli occhi il Chelsea. I Blues, come raccontato dal noto ...Anche il Chelsea sembra aver messo gli occhi su Milan Skriniar dopo il Paris Saint-Germain. Come riportato dal Daily Mail, i Blues sarebbero pronti a.