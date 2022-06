Calcio: procura Svizzera chiede un anno e 8 mesi per Blatter e Platini (Di mercoledì 15 giugno 2022) Roma, 15 giu. (Adnkronos) - I pubblici ministeri svizzeri hanno chiesto per l'ex presidente della Fifa Joseph Blatter e all'ex numero uno della Uefa Michel Platini di scontare una pena detentiva di un anno e otto mesi ciascuno per frode. I due sono stati processati a Bellinzona dalla scorsa settimana con l'accusa di aver frodato l'organo di governo mondiale del Calcio Fifa in relazione al pagamento di 2 milioni di franchi svizzeri che Platini ha ricevuto dalla Fifa nel 2011 per il lavoro svolto come consulente tra 1998 e 2002. Il procedimento giudiziario durerà fino al 22 giugno e il verdetto è fissato per l'8 luglio. Blatter e Platini hanno protestato la loro innocenza con Blatter che ha insistito sul ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 15 giugno 2022) Roma, 15 giu. (Adnkronos) - I pubblici ministeri svizzeri hchiesto per l'ex presidente della Fifa Josephe all'ex numero uno della Uefa Micheldi scontare una pena detentiva di une ottociascuno per frode. I due sono stati processati a Bellinzona dalla scorsa settimana con l'accusa di aver frodato l'organo di governo mondiale delFifa in relazione al pagamento di 2 milioni di franchi svizzeri cheha ricevuto dalla Fifa nel 2011 per il lavoro svolto come consulente tra 1998 e 2002. Il procedimento giudiziario durerà fino al 22 giugno e il verdetto è fissato per l'8 luglio.protestato la loro innocenza conche ha insistito sul ...

Pubblicità

sportface2016 : Consumatori #Lazio, esposto alla Procura dei minorenni: 'In una scuola materna festeggiata la vittoria della #Roma… - TV7Benevento : Calcio: procura Svizzera chiede un anno e 8 mesi per Blatter e Platini - - Luxgraph : Platini e Blatter, la procura chiede 18 mesi con la condizionale - Giornaleditalia : #italpresssport Calcio: Procura svizzera chiede un anno e 8 mesi per Blatter e Platini - PugliaStream : Crac Matarrese, la Procura chiede il processo: «Dissesto provocato per finanziare il Bari calcio» -