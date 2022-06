Alchimia dell’amore | omaggio a Billie Eilish nelle vesti di Marilyn Monroe

Leggi su lifeandpeople

(Di mercoledì 15 giugno 2022) Life&People.it La mostra “” si apre con undi Marylin, outfit che fece il giro del mondo al Met Ball 2021 e che ha ispirato questo tributo alla celebrity statunitense. La prima mostra a Forte dei Marmi di Valerie Breuleux,, percorre il concetto di “modello” e ideale estetico di figure dello star system o sequenze di film storici ed emblematici, come il tributo a Kubrik e al suo capolavoro Lolita interpretato da Lana del Rey. Anita Ekberg e Marcello Mastroianni ne La dolce vita, Clark Gable e Vivien Leigh in Via col vento o Liz Taylor e Richard Burton in Cleopatra sono i soggetti dei baci più appassionati della storia del cinema ...