Al via Scandicci Open City: il cartellone degli eventi (Di mercoledì 15 giugno 2022) 130 eventi in trenta diversi luoghi sparsi in tutto il territorio, con il coinvolgimento di 23 diverse realtà culturali L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di mercoledì 15 giugno 2022) 130in trenta diversi luoghi sparsi in tutto il territorio, con il coinvolgimento di 23 diverse realtà culturali L'articolo proviene da Firenze Post.

Pubblicità

FirenzePost : Al via Scandicci Open City: il cartellone degli eventi - BomberiniL : @DarioNardella SINDACO NARDELLA nel condominio BG SS APOSTOLI 13-50123 FIRENZE fù condomino l'avvocato della famigl… - comunescandicci : “Vicini alle donne per guardare lontano”, da Conad una panchina rossa alla città in via San Bartolo in Tuto… - AT_Informa : Linee 26-83-93-94 deviate fino a fine lavori lavori in via Popieluszko nel comune di Scandicci. Dettagli su… - comunescandicci : Itinera 2022, venerdì 10 giugno “La via delle lucciole” al Podere del Leone (dalle 18,30) #Scandicci -