Aboliamo le interviste ai calciatori, o facciamole fare ai parenti. Così Donnarumma non si incazza (Di mercoledì 15 giugno 2022) I calciatori d’oggi si guardano in faccia. Si ritirano finto-umiliati nello spogliatoio, dicono, e si guardano in faccia. Poi analizzano gli errori, “tutti insieme”. Ché “dagli errori si impara” sempre. “C’è tanto da lavorare, dobbiamo ripartire da qui”, dettano al malcapitato microfono mentre disperdono all’orizzonte uno sguardo mezzo mistico mezzo Forrest Gump. Intanto il treppiedi umano altresì chiamato “giornalista” passa alla seguente domanda, al solito standardizzata su toni accudenti tipo “come stai?”, “come ti senti?”, “cosa provi?”. Quelle dei post-partita, dopo uno scoppolone mondiale, sono coccole, non interviste. Il problema è che ogni tanto, qualche sprovveduto inviato sul campo (embedded o bordocampista, fate voi) ha uno spasmo, e gli scappa una vera domanda. Magari in seconda battuta, per istinto o autodifesa. Come è successo alla povera ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 15 giugno 2022) Id’oggi si guardano in faccia. Si ritirano finto-umiliati nello spogliatoio, dicono, e si guardano in faccia. Poi analizzano gli errori, “tutti insieme”. Ché “dagli errori si impara” sempre. “C’è tanto da lavorare, dobbiamo ripartire da qui”, dettano al malcapitato microfono mentre disperdono all’orizzonte uno sguardo mezzo mistico mezzo Forrest Gump. Intanto il treppiedi umano altresì chiamato “giornalista” passa alla seguente domanda, al solito standardizzata su toni accudenti tipo “come stai?”, “come ti senti?”, “cosa provi?”. Quelle dei post-partita, dopo uno scoppolone mondiale, sono coccole, non. Il problema è che ogni tanto, qualche sprovveduto inviato sul campo (embedded o bordocampista, fate voi) ha uno spasmo, e gli scappa una vera domanda. Magari in seconda battuta, per istinto o autodifesa. Come è successo alla povera ...

Pubblicità

napolista : Aboliamo le interviste ai calciatori, o facciamole fare ai parenti. Così #Donnarumma non si incazza Non se ne può… - CarmineFebo666 : RT @bennygiardina: Se per voi è inopportuno fare domande sugli errori a un portiere dopo che ha subito 5 gol, allora aboliamo del tutto le… - tracotanzaubris : RT @bennygiardina: Se per voi è inopportuno fare domande sugli errori a un portiere dopo che ha subito 5 gol, allora aboliamo del tutto le… - xmissliberty : RT @bennygiardina: Se per voi è inopportuno fare domande sugli errori a un portiere dopo che ha subito 5 gol, allora aboliamo del tutto le… - JGiuls_ : RT @bennygiardina: Se per voi è inopportuno fare domande sugli errori a un portiere dopo che ha subito 5 gol, allora aboliamo del tutto le… -