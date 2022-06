24 arresti a Milano per l’omicidio di Simone Dimitry Stucchi: due minorenni in carcere (Di mercoledì 15 giugno 2022) Ventiquattro ragazzi, di cui cinque minori, sono stati arrestati per la rissa tra bande giovani del 29 settembre 2021 a Pessano con Bornago, in provincia di Milano, durante la quale fu ucciso a coltellate il 21enne Dimitry Simone Stucchi. I carabinieri eseguono due ordinanze di custodia cautelare emesse dal Gip per i minorenni e da quello ordinario. Due minori andranno in carcere, due in comunità e uno avrà gli arresti domiciliari. Sette maggiorenni andranno invece in carcere e dodici saranno custoditi in casa. Gli indagati devono rispondere di concorso in omicidio, rissa aggravata, lesioni personali, detenzione illecita di sostanza stupefacente, tentata estorsione in concorso e porto di armi od oggetti atti ad offendere. Le indagini dei militari ... Leggi su open.online (Di mercoledì 15 giugno 2022) Ventiquattro ragazzi, di cui cinque minori, sono stati arrestati per la rissa tra bande giovani del 29 settembre 2021 a Pessano con Bornago, in provincia di, durante la quale fu ucciso a coltellate il 21enne. I carabinieri eseguono due ordinanze di custodia cautelare emesse dal Gip per ie da quello ordinario. Due minori andranno in, due in comunità e uno avrà glidomiciliari. Sette maggiorenni andranno invece ine dodici saranno custoditi in casa. Gli indagati devono rispondere di concorso in omicidio, rissa aggravata, lesioni personali, detenzione illecita di sostanza stupefacente, tentata estorsione in concorso e porto di armi od oggetti atti ad offendere. Le indagini dei militari ...

