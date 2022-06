Secondo Giuseppe Conte, i Cinque Stelle pagano l’appoggio a Draghi (Di martedì 14 giugno 2022) I Cinque Stelle non hanno mai brillato alle amministrative, ma questo è il peggior risultato di sempre. Il consenso raccolto nelle grandi città, in media, è del 2,1%. Il leader grillino Giuseppe Conte in un colloquio con La Stampa analizza la sconfitta. «Non sono qui per nascondermi», dice. «I dati che emergono sono dati che non ci soddisfano». Il Sud doveva essere un fortino e Palermo è forse la delusione più forte. Il caso dei seggi rimasti chiusi è «grave», dice Conte. «Non metto un’ipoteca su quei voti persi, ma se ci saranno gli estremi, faremo ricorso». Questa débâcle, assicura, non avrà però riflessi negativi né sul governo né sull’alleanza con il Pd. Ma Conte ammette che un pezzo di sconfitta nasce anche dalla scelta di restare in maggioranza: «Avendo appena girato l’Italia, ... Leggi su linkiesta (Di martedì 14 giugno 2022) Inon hanno mai brillato alle amministrative, ma questo è il peggior risultato di sempre. Il consenso raccolto nelle grandi città, in media, è del 2,1%. Il leader grillinoin un colloquio con La Stampa analizza la sconfitta. «Non sono qui per nascondermi», dice. «I dati che emergono sono dati che non ci soddisfano». Il Sud doveva essere un fortino e Palermo è forse la delusione più forte. Il caso dei seggi rimasti chiusi è «grave», dice. «Non metto un’ipoteca su quei voti persi, ma se ci saranno gli estremi, faremo ricorso». Questa débâcle, assicura, non avrà però riflessi negativi né sul governo né sull’alleanza con il Pd. Maammette che un pezzo di sconfitta nasce anche dalla scelta di restare in maggioranza: «Avendo appena girato l’Italia, ...

