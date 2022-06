Rai 1 finisce nella ‘tragedia’: il suo addio nessuno avrebbe mai voluto affrontarlo | Se n’è andato (Di martedì 14 giugno 2022) L’addio che scuote dall’intento la Rai. Un dramma decisamente impressionante è quello che accade nella rete Una delle soap più longeve è sicuramente Un posto al sole. Nonostante siano ormai 25 anni che viene mandato in onda, riesce ad ottenere sempre più successo ogni giorno che passa. Durante gli anni abbiamo visto cambiare tante storie, ma anche un via vai di attori appartenenti al cast. Ci sono pochi protagonisti che non hanno mai abbandonato il loro ruolo, e a cui i telespettatori si sono particolarmente affezionati. Personaggi divenuti ormai parte integrante della famiglia, che ci regalano la propria compagnia ogni sera alle 20:45. Tra i personaggi cui il pubblico tiene in particolar modo figurano sicuramente gli interpreti di Renato, Giulia, Franco, Roberto Ferri, Marina, Angela e il mitico portiere del ... Leggi su ildemocratico (Di martedì 14 giugno 2022) L’che scuote dall’intento la Rai. Un dramma decisamente impressionante è quello che accaderete Una delle soap più longeve è sicuramente Un posto al sole. Nonostante siano ormai 25 anni che viene min onda, riesce ad ottenere sempre più successo ogni giorno che passa. Durante gli anni abbiamo visto cambiare tante storie, ma anche un via vai di attori appartenenti al cast. Ci sono pochi protagonisti che non hanno mai abbandonato il loro ruolo, e a cui i telespettatori si sono particolarmente affezionati. Personaggi divenuti ormai parte integrante della famiglia, che ci regalano la propria compagnia ogni sera alle 20:45. Tra i personaggi cui il pubblico tiene in particolar modo figurano sicuramente gli interpreti di Renato, Giulia, Franco, Roberto Ferri, Marina, Angela e il mitico portiere del ...

Pubblicità

FebyTH : #GermaniaItalia no basta sta tortura non finisce spengo qui è troppo assurdo ma che cazzo di squadra è questa con s… - GiuSette7 : Ho visto la pubblicità in Rai, ci sono ancora partite di Nations League? Quando minchia finisce? Poi i giocatori av… - TOSADORIDANIELA : RT @2cb9e19f27d64a6: #lagioiadellamusica Peccato che finisce, speriamo in una nuova 'serie' l'anno prossimo. Grazie agli splendidi professo… - nonsonpago1 : RT @2cb9e19f27d64a6: #lagioiadellamusica Peccato che finisce, speriamo in una nuova 'serie' l'anno prossimo. Grazie agli splendidi professo… - 2cb9e19f27d64a6 : #lagioiadellamusica Peccato che finisce, speriamo in una nuova 'serie' l'anno prossimo. Grazie agli splendidi profe… -