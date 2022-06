Ospina, rinnovo lontano: priorità a Meret e c’è un vice in entrata (Di martedì 14 giugno 2022) Corriere del Mezzogiorno – David Ospina in scadenza di contratto, ma sembrerebbe lontana … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di martedì 14 giugno 2022) Corriere del Mezzogiorno – Davidin scadenza di contratto, ma sembrerebbe lontana … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Pubblicità

SiamoPartenopei : Ospina non rinnova, avanti tutta per rinnovo Meret: scelto il suo vice - tuttonapoli : Ospina non rinnova, avanti tutta per rinnovo Meret: scelto il suo vice - Giovannunziata : Per me una rosa del genere rimarrebbe, pur sensa insigne mertens e ospina, abbastanza competitiva, soprattuto per i… - Giovannunziata : @FianteAlighieri Mi è stato anticipato un esame da lunedì 20 a venerdì 17 ed in più deco metabolizzare il rinnovo d… - enzogoku69 : @Franciwinwar @_softPizza_ Per interagire secondo voi è noi tifosi quale sarebbe una cifra giusta da offrire ad osp… -