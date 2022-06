Operaio muore in un cantiere a Roma | il titolare della ditta è stato sospeso dall' attività

Pubblicità

fattoquotidiano : Incidenti sul lavoro, operaio di 30 anni muore cadendo da un ponteggio a Mantova - Nat_Casatelli : RT @Chiappuz: Mantova, un altro operaio muore cadendo da un ponteggio. Governo disperato - Antiogu60 : #SicurezzaNeiLuoghiDiLavoro Incidenti sul lavoro, operaio di 30 anni muore cadendo da un ponteggio a Mantova… - RossanoBibalo : RT @lvogruppo: Tragiche morti di 40enni: muore un poliziotto, muore un uomo a cavallo, muore a 41 anni solo in casa. Un operaio grave… -

Unera morto sul cantiere per il quale stava lavorando, lo scorso aprile a Roma. Oggi, il titolare della ditta edile per la quale lavorava è stato interdetto per sei mesi dall'esercitare l'...Arcevia (Ancona), allevatoreintrappolato in una macchina agricola Graziano Petrini era solo ... Bagni di Lucca,incastrato con le gambe in una pressa: è grave Sempre oggi a Bagni di ...Ancora un altro incidente fatale sul lavoro. Nella giornata di ieri 13 giugno, a Mantova, un operaio edile di origine brasiliana, il 30enne Alexandro Tonn Loose, è morto in un cantiere allestito in vi ...Un operaio era morto sul cantiere per il quale stava lavorando, lo scorso aprile a Roma. Oggi, il titolare della ditta edile per la quale lavorava è stato interdetto per sei mesi dall’esercitare ...