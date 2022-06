“Narcisista ed esibizionista” | dure accuse a Fedez | la protagonista di Ballando con le Stelle è avvelenata!

Leggi su inews24

(Di martedì 14 giugno 2022) Nelle scorse oreha pubblicato la registrazione di quando ha confessato allo psicologo di aver scoperto del tumore, ma non tutti l’hanno apprezzato L’imprenditore milanese è sempre molto attento alle tematiche d’attualità e ci mette lui la faccia per primo, ma spesso non viene capito per la sua genuinità e spontaneità. Ladi L'articolo proviene da Inews24.it.