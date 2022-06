LC, De Gregorio: per cambio residenza attese bibliche (Di martedì 14 giugno 2022) Roma – “Oggi cambiare residenza a Roma richiede tempi biblici, anche un anno di attesa. Questo quanto meno per quanto riguarda i romani, Per gli abusivi, invece, percorso facilitato. Dalla maggioranza”. Così in una nota Flavia De Gregorio, presidente della Lista Civica Calenda Sindaco in Campidoglio. “Se sei un cittadino rispettoso delle regole ti devi armare di santa pazienza e seguire regole e procedure ordinarie che anche con la modalità digitale richiedono tempo e strumenti, come lo SPID.” “Le decisioni recenti della maggioranza di governo a Roma non premiano però chi segue le regole, che deve anche fare i conti con i ritardi fisiologici degli uffici. Chi è occupante abusivo, lì dove non ne ha alcun diritto, invece, gode delle attenzioni dell’Assemblea Capitolina e della Giunta. E’ il mondo all’inverso”, conclude. (Agenzia Dire) Leggi su romadailynews (Di martedì 14 giugno 2022) Roma – “Oggi cambiarea Roma richiede tempi biblici, anche un anno di attesa. Questo quanto meno per quanto riguarda i romani, Per gli abusivi, invece, percorso facilitato. Dalla maggioranza”. Così in una nota Flavia De, presidente della Lista Civica Calenda Sindaco in Campidoglio. “Se sei un cittadino rispettoso delle regole ti devi armare di santa pazienza e seguire regole e procedure ordinarie che anche con la modalità digitale richiedono tempo e strumenti, come lo SPID.” “Le decisioni recenti della maggioranza di governo a Roma non premiano però chi segue le regole, che deve anche fare i conti con i ritardi fisiologici degli uffici. Chi è occupante abusivo, lì dove non ne ha alcun diritto, invece, gode delle attenzioni dell’Assemblea Capitolina e della Giunta. E’ il mondo all’inverso”, conclude. (Agenzia Dire)

