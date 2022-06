La solitudine di Cloe Bianco | la prof transgender che si è uccisa dando fuoco al suo camper

(Di martedì 14 giugno 2022) La docente era stata allontanata dall'insegnamento. Lavorava nelle segreterie scolastiche e viveva nella "piccola casa a quattro ruote". Sul blog l'annuncio del suicidio: "Così termina tutto ciò che mi riguarda". L'avvocata: "In Veneto mancano tutele per le persone transessuali"

... nel giorno in cui Luca Bianco , insegnante di laboratorio dell'istituto Scarpa di San Donà di Piave, si presenta ai suoi studenti vestito da donna e dice: "Buongiorno a tutti, da oggi sono". ...L'altranel 2015 era Luca Bianco, aveva cinquant'anni, era un insegnante tecnico all'istituto Mattei di San Don di Piave quando entr in classe vestita in abiti femminili, palesando chi si ... Venezia, l'infinita solitudine di Cloe Bianco: «Hanno tentato di annientarmi» Sarebbe stata Cloe a dare fuoco al camper nel Bellunese, l'annuncio sul blog. Al secolo Luca Bianco, l'ex docente fece scalpore nel 2015 quando si presentò all'Istituto Mattei di San Donà di Piave in ...