Giusto che l’Atalanta non riscatti Demiral? Si, ma a determinate condizioni (Di martedì 14 giugno 2022) l’Atalanta non riscatterà Demiral. La società orobica ha deciso di non esercitare tale diritto nonostante la stagione straordinaria che ha fatto il turco, tra una grinta continua e garanzie tecniche in difesa. Vista la volontà del ragazzo di voler andare via da Bergamo (principalmente legata alla mancata qualificazione in Europa) non ci si aspettava sicuramente L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: l’Atalanta osserva Demiral: ottima intesa con la Juventus (ma ora serve trattare sul prezzo) Romero partente? l’Atalanta si fionda su Demiral (indipendentemente dal prezzo) Sconcerti su Demiral all’Atalanta: “Perché darlo in prestito ad una squadra che…” Infortunio ... Leggi su webmagazine24 (Di martedì 14 giugno 2022)non riscatterà. La società orobica ha deciso di non esercitare tale diritto nonostante la stagione straordinaria che ha fatto il turco, tra una grinta continua e garanzie tecniche in difesa. Vista la volontà del ragazzo di voler andare via da Bergamo (principalmente legata alla mancata qualificazione in Europa) non ci si aspettava sicuramente L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti::osserva: ottima intesa con la Juventus (ma ora serve trattare sul prezzo) Romero partente?si fionda su(indipendentemente dal prezzo) Sconcerti sual: “Perché darlo in prestito ad una squadra che…” Infortunio ...

Pubblicità

CarloCalenda : È giornata di analisi dei risultati. Eppure abbiamo deciso di non fermarci e di prenderci comunque qualche momento… - CarloCalenda : La giustizia italiana non funziona. Per questo domenica sarà fondamentale andare a votare cinque si. Sono quesiti d… - il_pucciarelli : Che la Russia di Putin possa essere considerata da qualcuno l'erede politico dell'Urss, quindi con una qualche conn… - marziavergani : RT @Poesiaitalia: Solo perché ti adatti non significa che sei nel posto giusto. - Onella54789064 : RT @Poesiaitalia: Solo perché ti adatti non significa che sei nel posto giusto. -