Giornate di fuoco per Salvini. Ma lui non molla la Lega e chiede un incontro a Draghi (Di martedì 14 giugno 2022) È il lunedì nero di Matteo Salvini. Dopo il flop del referendum e le polemiche durissime sul viaggio a Mosca, anche le amministrative non regalano il sorriso al leader della Lega. Il centrodestra tiene, mentre il Carroccio va in caduta libera scavalcato da Fratelli d'Italia quasi ovunque. Ma come detto in uno dei suoi tanti tweet, "chi si ferma è perduto", e il Capitano non demorde e si concentra sull'attività del partito nel governo guidato dal premier Mario Draghi. Salvini apre la giornata a Milano in via Bellerio riunendo il consiglio federale convocato sui temi economici. Poi va in pressing: "Urgente e doveroso il confronto con Draghi e Franco. Il problema è fine mese. Il Governo deve dare certezza che benzina e diesel abbiano prezzi accettabili per tutta l'estate". Il segretario leghista ... Leggi su iltempo (Di martedì 14 giugno 2022) È il lunedì nero di Matteo. Dopo il flop del referendum e le polemiche durissime sul viaggio a Mosca, anche le amministrative non regalano il sorriso al leader della. Il centrodestra tiene, mentre il Carroccio va in caduta libera scavalcato da Fratelli d'Italia quasi ovunque. Ma come detto in uno dei suoi tanti tweet, "chi si ferma è perduto", e il Capitano non demorde e si concentra sull'attività del partito nel governo guidato dal premier Marioapre la giornata a Milano in via Bellerio riunendo il consiglio federale convocato sui temi economici. Poi va in pressing: "Urgente e doveroso il confronto cone Franco. Il problema è fine mese. Il Governo deve dare certezza che benzina e diesel abbiano prezzi accettabili per tutta l'estate". Il segretario leghista ...

Pubblicità

CN24_tv : Vigili del Fuoco, svolte quattro giornate di esercitazione nel reggino ?? QUI ? - EnricoP1998 : @emilianofaziosi Ma la gente passa le giornate qua a rinfacciarsi screen, a darsi appuntamento come fossimo in mezz… - actionratio_ : RT @nerdassgems: 'a quando una nuova storia? -mAi cAr anon1111!' 'sta scrivendo una nuova storia!!! -mA cHe DiCiii nOn l'hO mAi dEtTo' LEI… - nerdassgems : 'a quando una nuova storia? -mAi cAr anon1111!' 'sta scrivendo una nuova storia!!! -mA cHe DiCiii nOn l'hO mAi dEtT… - VivaLaValex : Giornate di fuoco ?????? -