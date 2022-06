Da Casta Diva a Life on Mars? passando per Bach: ai Bagni Misteriosi contaminazione totale con Paolo Fresu, Petra Magoni e i Virtuosi Italiani (Di martedì 14 giugno 2022) Casta Diva e Life on Mars?, Bach e Uri Caine, la tromba di Paolo Fresu, la voce di Petra Magoni, l’Orchestra dei Virtuosi Italiani. Tutto – e, anzi, molto altro – in una sola notte: quella del 21 giugno, una serata imperdibile per celebrare la Festa europea della musica in occasione del solstizio d’estate. Un evento unico, di respiro internazionale, all’insegna della contaminazione fra musiche, generi, mondi. Dopo il successo delle edizioni 2020 e 2021, la Società del Quartetto di Milano ha voluto replicare l’appuntamento anche quest’anno: ancora una volta saranno i Bagni Misteriosi del Teatro Franco Parenti a trasforMarsi in una ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 14 giugno 2022)on?,e Uri Caine, la tromba di, la voce di, l’Orchestra dei. Tutto – e, anzi, molto altro – in una sola notte: quella del 21 giugno, una serata imperdibile per celebrare la Festa europea della musica in occasione del solstizio d’estate. Un evento unico, di respiro internazionale, all’insegna dellafra musiche, generi, mondi. Dopo il successo delle edizioni 2020 e 2021, la Società del Quartetto di Milano ha voluto replicare l’appuntamento anche quest’anno: ancora una volta saranno idel Teatro Franco Parenti a trasfori in una ...

FQMagazineit : Da Casta Diva a Life on Mars? passando per Bach: ai Bagni Misteriosi contaminazione totale con Paolo Fresu, Petra M… - 21SM0786 : ????#1WM009 Enzo ??2QSO-eQSL con la stupenda Catania,?? terra generatrice di tantissimi talenti, come Vincenzo Bellini… - Clarembaldo : @vanabeau 'Casta Diva' - DavideTedesco74 : Maria Callas | 'Casta Diva' (Bellini: Norma, Act 1) - Malvy34087444 : RT @elisabeth181866: Amore, tu 'casta' non lo sei mai stato, ma 'DIVA' già dal primo vagito!!! ??#tzvip -