Buffon: «Juve punita per quello che fanno anche altri. Fa solo più rumore!» (Di martedì 14 giugno 2022) . Le parole dell'ex portiere bianconero Gigi Buffon ha parlato a France Football. Juve – «Perché la Juventus è coinvolta in tanti scandali? Ha sempre una spada di Damocle sopra la testa. Tra i suoi sostenitori e i suoi avversari, è al centro dell'attenzione in tutta Italia. quello che succede alla Juve fa sempre rumore. È stata accusata di molte cose, è stata spesso punita, e più o meno per cose che anche altri club hanno commesso. E lo dico senza mettermi a difendere la Vecchia Signora. Quando questo accade alla Juventus, tutti gli altri si proteggono dietro di lei perché sanno che è lei che scatena il clamore più forte».

