Bargiggia: “Fabian fuori rosa, il Napoli non lo sostituisce. Indiscrezione sulla Juve in chiara difficoltà” (Di martedì 14 giugno 2022) Paolo Bargiggia esperto di calciomercato ha fatto il punto sulle trattative del Napoli a 1 Station Radio, tra cui Fabian Ruiz. Il giocatore spagnolo è in scadenza di contratto con il Napoli nel 2023 ma non c’è alcun accordo per il rinnovo. La società vuole cederlo, ma al momento non sono arrivate grande offerte alla società di De Laurentiis. Ora il giocatore rischia di essere messo fuori rosa. Come dice Bargiggia che a 1 Football Club dice: “Il Napoli vuole mettere fuori rosa Fabian Ruiz, c’è un rapporto molto duro con il calciatore che guadagna 1,8 milioni di euro. I suoi agenti non hanno mai fatto una richiesta ufficiale di rinnovo, ma sicuramente farebbero una richiesta molto alta per farsi dire no. ... Leggi su napolipiu (Di martedì 14 giugno 2022) Paoloesperto di calciomercato ha fatto il punto sulle trattative dela 1 Station Radio, tra cuiRuiz. Il giocatore spagnolo è in scadenza di contratto con ilnel 2023 ma non c’è alcun accordo per il rinnovo. La società vuole cederlo, ma al momento non sono arrivate grande offerte alla società di De Laurentiis. Ora il giocatore rischia di essere messo. Come diceche a 1 Football Club dice: “Ilvuole mettereRuiz, c’è un rapporto molto duro con il calciatore che guadagna 1,8 milioni di euro. I suoi agenti non hanno mai fatto una richiesta ufficiale di rinnovo, ma sicuramente farebbero una richiesta molto alta per farsi dire no. ...

