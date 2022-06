VIDEO | MOURINHO SOGNA IN GRANDE: ARRIVA DAL CITY? (Di lunedì 13 giugno 2022) Una delle squadre che più si sta muovendo in Serie A è certamente la Roma, che pare aver chiuso Nemanja Matic per il centrocampo garantendogli un contratto fino al 2023 con opzione per un’altra stagione. Questo, per MOURINHO, non basta. Il tecnico portoghese ha più volte ribadito alla società di voler rinforzare la parte nevralgica del campo, il centrocampo, con almeno due acquisti di spessore che possano aumentare il tasso tecnico e qualitativo della squadra. Infatti, secondo quanto riportato da Leggo, la dirigenza giallorossa starebbe attenzionando uno dei pupilli di Guardiola al Manchester CITY che gli ha permesso di portare a casa la Premier League con il gol decisivo. Si tratta di Ilkay Gundogan. Il tedesco è in uscita dal Manchester CITY e alla finestra c’è anche il Barcellona di Xavi. L’ostacolo, come sempre accade per giocatori ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 13 giugno 2022) Una delle squadre che più si sta muovendo in Serie A è certamente la Roma, che pare aver chiuso Nemanja Matic per il centrocampo garantendogli un contratto fino al 2023 con opzione per un’altra stagione. Questo, per, non basta. Il tecnico portoghese ha più volte ribadito alla società di voler rinforzare la parte nevralgica del campo, il centrocampo, con almeno due acquisti di spessore che possano aumentare il tasso tecnico e qualitativo della squadra. Infatti, secondo quanto riportato da Leggo, la dirigenza giallorossa starebbe attenzionando uno dei pupilli di Guardiola al Manchesterche gli ha permesso di portare a casa la Premier League con il gol decisivo. Si tratta di Ilkay Gundogan. Il tedesco è in uscita dal Manchestere alla finestra c’è anche il Barcellona di Xavi. L’ostacolo, come sempre accade per giocatori ...

Pubblicità

MauroGiansante : RT @Teleradiostereo: ??? L'intervista in esclusiva a Damiano #Tommasi, candidato a sindaco di #Verona, a #TeleRadioStereo: 'Sono 20 anni che… - TuttoASRoma24 : Roma, Matic-day: il serbo lascia Villa Stuart (VIDEO) ???? #ASRoma #Mourinho #DajeRoma #SerieA - Teleradiostereo : ??? L'intervista in esclusiva a Damiano #Tommasi, candidato a sindaco di #Verona, a #TeleRadioStereo: 'Sono 20 anni… - TuttoASRoma24 : Roma, Matic a Villa Stuart: visite mediche in corso (VIDEO) ???? #ASRoma #Mourinho #DajeRoma #SerieA - Gianluca270395 : RT @tvdellosport: ???? ROMA, ECCO MATIC L’ esperto centrocampista è arrivato a Ciampino. A breve firmerà il contratto con la Roma, dove ritr… -