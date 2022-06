Via agli esami di maturità Social oscurati in Algeria - Cronaca - quotidiano.net

Pubblicità

RobertoBurioni : PS: mentre io devo perdere tempo e denaro a difendermi, negli Stati Uniti i ciarlatani vengono sbattuti giustamente… - christianrocca : La guerra russa, l’occidente sonnecchia L’oscena richiesta agli ucraini di non umiliare i loro persecutori… - LICIO15 : Putin e la valigia speciale per i suoi viaggi: spunta un dettaglio inquietante - Epiphinon : @marioadinolfi @PieroSrr @SarettaMandis86 Se lei volesse tornare sulla retta via, Mario, dovrebbe o tornare insieme… - PaoloLuraschi : e deleterei impatti su economie in via di sviluppo/Paesi poveri..allert alimentare ONU e Organizzazioni umanitarie… -

Alto Adige

Le autorità algerine hanno bloccato ieri l'accesso ai social in tutto il paese, per prevenire possibili irregolarità durante gli esami di maturità. Per il sesto anno, il Paese africano ha fatto ...L'affluenza alle comunali è stata del 54,72%, secondo il dato definitivo sul voto relativo818 ...consultazione referendaria il senatore della Lega Roberto Calderoli dalla sede del partito in... Scuola, l'anno è agli sgoccioli: via agli esami per 2700 studenti L’alpinista è precipitato nel Lecchese mentre aiutava una famiglia nell’ascesa. Alex Torricini, gestore del rifugio Brioschi in vetta al Grignone: stavamo preparando la festa per i suoi 70 anni. Il fo ...Dal 23 giugno al 13 luglio, negli spazi aperti di Viagrande Studios, in via Baracca, a Viagrande ... un modo per riappropriarsi del proprio tempo con spensieratezza, lasciando agli spettatori dei ...