Van Gaal su De Ligt |  «Sarà capitano | ho fiducia in lui»

(Di lunedì 13 giugno 2022) . Le dichiarazioni del ct dell’Olanda Louis Van, ct dell’Olanda, ha parlato in conferenza stampa di Matthijs de. Le dichiarazioni sul difensore bianconero. DE– «Questa è una scelta consapevole. Le altre scelte prima erano dei precedenti allenatori della nazionale e dei giocatori. Se nomino Denon è per niente. Ho moltain lui». L'articolo proviene da Calcio News 24.

