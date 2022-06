Un Grado e Mezzo. Festival su clima e ambiente: edizione zero a Torino (Di lunedì 13 giugno 2022) Il 25 e 26 giugno l’evento si svolgerà nella quattro sedi torinesi: Mausoleo della Bela Rosin, Orti Generali, Casa nel Parco e Spazio WOW Torino – Sabato 25 e domenica 26 giugno prende il via a Torino l’edizione zero di Un Grado e Mezzo. Festival su clima e ambiente, promosso dal Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari DISAFA e dipartimento di Fisica – Università di Torino, ideato e organizzato da CentroScienza Onlus nell’ambito delle Settimane della Scienza 2022. Il Festival nasce dall’esigenza di parlare di cambiamento climatico sotto diversi punti di vista, includendo sia gli aspetti legati alle trasformazioni cui stiamo già assistendo negli ambienti fisici e negli ... Leggi su lopinionista (Di lunedì 13 giugno 2022) Il 25 e 26 giugno l’evento si svolgerà nella quattro sedi torinesi: Mausoleo della Bela Rosin, Orti Generali, Casa nel Parco e Spazio WOW– Sabato 25 e domenica 26 giugno prende il via al’di Unsu, promosso dal Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari DISAFA e dipartimento di Fisica – Università di, ideato e organizzato da CentroScienza Onlus nell’ambito delle Settimane della Scienza 2022. Ilnasce dall’esigenza di parlare di cambiamentotico sotto diversi punti di vista, includendo sia gli aspetti legati alle trasformazioni cui stiamo già assistendo negli ambienti fisici e negli ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Justin Bieber con mezzo volto paralizzato: 'Ho la sindrome di Ramsay Hunt, non sono fisicamente in grado di esibirm… - SusannaCeccardi : ?? Per una causa civile, in Italia, devi attendere un anno e mezzo per la sentenza di primo grado, e 8 anni per arri… - Lopinionista : Un Grado e Mezzo. Festival su clima e ambiente: edizione zero a Torino - OttaviaS : RT @StefanoFeltri: In attesa della sentenza di primo grado Kakouch ha trascorso tre anni e mezzo in carcere, in custodia cautelare. «Quell’… - PazzoPerDomani : RT @StefanoFeltri: In attesa della sentenza di primo grado Kakouch ha trascorso tre anni e mezzo in carcere, in custodia cautelare. «Quell’… -