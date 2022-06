Ultime Notizie Roma del 13-06-2022 ore 16 | 10

(Di lunedì 13 giugno 2022)dailynews radiogiornale Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitali studio il referendum sulla giustizia non hanno raggiunto il quorum fermandosi una partecipazione del 20,9% il sì avanti in tutti i cinque quesiti la fluenza per le elezioni comunali state invece del 54 e te lo spoglio iniziate alle 14 gli exit poll danno Genova e Palermo al centrodestra unito al ballottaggio Parma verona Catanzaro in L’Aquila con il centro-sinistra in testa nelle prime due città le assenze dei presidenti di Seggio a Palermo procura valute reati di interruzione di pubblico servizio e rifiuto di atti d’ufficio secondo del cibo la sorpresa del primo turno delle elezioni amministrative a Verona Damiano Tommasi corre verso il ballottaggio quarantasettenne ex centrocampista dellae della nazionale candidato scelto del centrosinistra dopo ...

Pubblicità

_Nico_Piro_ : che fa melina su Svezia e Finlandia nella Nato perché vuole via libera a massacrare quei curdi usati e buttati via… - sole24ore : ?? Nuovo, durissimo attacco del vicepresidente del Consiglio di sicurezza nazionale russo, #DmitryMedvedev, contro l… - pietrop15671757 : Superbonus 110%, ecco chi rischia di dover restituire i soldi e lasciare i lavori a metà - RedazioneDedalo : Palermo - Assunzioni per conducenti di autobus con contratto a tempo indeterminato - Romagialloross4 : #CalciomercatoRoma: su #Frattesi si inserisce l'#AtleticoMadrid: le ultime #Calciomercato #ASRoma #ASR… -

Il Sole 24 ORE

Gli attualmente positivi sono 616.928, dunque 5.286 in meno nelle24 ore. In totale sono 17.664.043 gli italiani contagiati dall'inizio della pandemia, mentre i morti salgono a 167.432. I ...Il numero di tamponi ammonta a 74.636 nelle24 ore. Il tasso di positività è del 13,9% ( - 0,7% ), ieri era del 14,6% . Coronavirus Covid covid 19 Ucraina, ultime notizie. Kiev, esercito ucraino riconquista posizioni nel Donetsk (Teleborsa) - Le startup del settore proptech e per l'edilizia sostenibile hanno uno strumento in più per finanziare la propria crescita. È stato infatti lanciato oggi HabiTech, acceleratore per le st ...Roma, 13 giu. (askanews) - Sono ormai sette anni che in Europa 'con strategie consapevoli, studiate e preparate' si operano respingimenti ...