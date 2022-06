Ultime Notizie – Ingegneri clinici in convegno a Riccione (Di lunedì 13 giugno 2022) E’ iniziato a Riccione il XXII convegno dell’Associazione italiana Ingegneri clinici (Aiic), che proseguirà fino al 15 giugno sul tema ‘Oltre il Pnrr: verso una cultura tecnologica a sostegno della salute‘. Quattro giorni, tre di incontri e dibattiti e uno di corsi di formazione, su nuove tecnologie e ammodernamento del parco tecnologico. Ha aperto i lavori l’intervento di Umberto Nocco, presidente Aiic, che ha ricordato i quasi trent’anni di vita dell’associazione nata nel 1993: “Tre decenni in cui gli Ingegneri clinici si sono trasformati e sono aumentati in quantità, diffusione, competenze, responsabilità, qualità della presenza su tutto il territorio e all’interno di tutti gli ambiti della salute. Eravamo alcune centinaia di ‘operai specializzati’ in una sanità che cercava ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 13 giugno 2022) E’ iniziato ail XXIIdell’Associazione italiana(Aiic), che proseguirà fino al 15 giugno sul tema ‘Oltre il Pnrr: verso una cultura tecnologica a sostegno della salute‘. Quattro giorni, tre di incontri e dibattiti e uno di corsi di formazione, su nuove tecnologie e ammodernamento del parco tecnologico. Ha aperto i lavori l’intervento di Umberto Nocco, presidente Aiic, che ha ricordato i quasi trent’anni di vita dell’associazione nata nel 1993: “Tre decenni in cui glisi sono trasformati e sono aumentati in quantità, diffusione, competenze, responsabilità, qualità della presenza su tutto il territorio e all’interno di tutti gli ambiti della salute. Eravamo alcune centinaia di ‘operai specializzati’ in una sanità che cercava ...

