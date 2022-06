Tra gas e grano: la visita di Draghi in Israele (Di lunedì 13 giugno 2022) È un viaggio di estrema importanza quello che Mario Draghi si accinge a compiere in Israele. Oggi, il premier incontrerà il presidente israeliano Isaac Herzog e il ministro degli Esteri Yair Lapid. Domani è invece previsto un vertice con il primo ministro Naftali Bennett, a cui seguirà un meeting con le autorità palestinesi. Sullo sfondo dell’invasione russa dell’Ucraina, i dossier sul tavolo sono svariati e significativi. In particolare, l’inquilino di Palazzo Chigi guarda a due questioni principali: energia e crisi alimentare. Al centro dell’incontro con Bennett sarà prevedibilmente posto il tema di EastMed: il gasdotto che dovrebbe collegare Israele a Cipro e Grecia, per arrivare infine con il tratto Poseidon fino alla Puglia. Un progetto ambizioso che era stato accantonato, per poi tuttavia tornare alla luce in conseguenza della ... Leggi su panorama (Di lunedì 13 giugno 2022) È un viaggio di estrema importanza quello che Mariosi accinge a compiere in. Oggi, il premier incontrerà il presidente israeliano Isaac Herzog e il ministro degli Esteri Yair Lapid. Domani è invece previsto un vertice con il primo ministro Naftali Bennett, a cui seguirà un meeting con le autorità palestinesi. Sullo sfondo dell’invasione russa dell’Ucraina, i dossier sul tavolo sono svariati e significativi. In particolare, l’inquilino di Palazzo Chigi guarda a due questioni principali: energia e crisi alimentare. Al centro dell’incontro con Bennett sarà prevedibilmente posto il tema di EastMed: il gasdotto che dovrebbe collegarea Cipro e Grecia, per arrivare infine con il tratto Poseidon fino alla Puglia. Un progetto ambizioso che era stato accantonato, per poi tuttavia tornare alla luce in conseguenza della ...

