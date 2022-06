Tra balli e spettacoli all’AUSER si conclude la stagione invernale (Di lunedì 13 giugno 2022) Entusiasmante, spettacolare, applauditissimo lo spettacolo offerto ai propri soci dai soci del Circolo AUSER di Monreale, presieduto da Luigi Mazzola, in occasione del fine attività del primo semestre e per la prossima chiusura per l’approssimarsi delle ferie estive. Nel pomeriggio di sabato scorso, i soci si sono esibiti in una serie di esibizioni di balli di gruppo che ha coinvolto la maggioranza di loro; in uno spettacolo che ha visto coloro che hanno frequentato le lezioni bisettimanali di postura diretti dal Prof. Massimiliano Squillace mostrare i progressi ottenuti; in uno spettacolare ballo di tango offerto dai ballerini professionisti dell’Associazione New Star Dance che ha strappato applausi ripetuti a scena aperta ed una performance di ballo Rueda. Trattasi di un ballo del ‘700 sulle note di un valzer Alla fine delle manifestazioni i soci si sono ... Leggi su filodirettomonreale (Di lunedì 13 giugno 2022) Entusiasmante, spettacolare, applauditissimo lo spettacolo offerto ai propri soci dai soci del Circolo AUSER di Monreale, presieduto da Luigi Mazzola, in occasione del fine attività del primo semestre e per la prossima chiusura per l’approssimarsi delle ferie estive. Nel pomeriggio di sabato scorso, i soci si sono esibiti in una serie di esibizioni didi gruppo che ha coinvolto la maggioranza di loro; in uno spettacolo che ha visto coloro che hanno frequentato le lezioni bisettimanali di postura diretti dal Prof. Massimiliano Squillace mostrare i progressi ottenuti; in uno spettacolare ballo di tango offerto dai ballerini professionisti dell’Associazione New Star Dance che ha strappato applausi ripetuti a scena aperta ed una performance di ballo Rueda. Trattasi di un ballo del ‘700 sulle note di un valzer Alla fine delle manifestazioni i soci si sono ...

