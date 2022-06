Neuer: «La Germania è arrabbiata. Donnarumma? Non giudico» (Di lunedì 13 giugno 2022) . Le dichiarazioni del portiere tedesco Manuel Neuer ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Germania-Italia. Germania – «Abbiamo visto cose buone e cattive della nostra squadra nelle ultime tre partite. Abbiamo la motivazione e la rabbia per fare meglio, abbiamo mostrato la giusta attitudine in tutte le partite. Dopo una lunga stagione è normale ci sia stanchezza, ma non ci sono scuse». Donnarumma – «Non sta a me giudicare chi sia il migliore. Ce ne sono molti altri che stanno giocando ad altissimo livello, anche nella nostra squadra. In generale i portieri hanno raggiunto un grande livello, in questo momento». ITALIA – «Una vittoria sarebbe buona per noi perché non abbiamo mai vinto contro di loro dopo 90 minuti negli ultimi anni. Nel 2016 sono serviti i rigori». L'articolo proviene da Calcio ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 13 giugno 2022) . Le dichiarazioni del portiere tedesco Manuelha parlato in conferenza stampa alla vigilia di-Italia.– «Abbiamo visto cose buone e cattive della nostra squadra nelle ultime tre partite. Abbiamo la motivazione e la rabbia per fare meglio, abbiamo mostrato la giusta attitudine in tutte le partite. Dopo una lunga stagione è normale ci sia stanchezza, ma non ci sono scuse».– «Non sta a me giudicare chi sia il migliore. Ce ne sono molti altri che stanno giocando ad altissimo livello, anche nella nostra squadra. In generale i portieri hanno raggiunto un grande livello, in questo momento». ITALIA – «Una vittoria sarebbe buona per noi perché non abbiamo mai vinto contro di loro dopo 90 minuti negli ultimi anni. Nel 2016 sono serviti i rigori». L'articolo proviene da Calcio ...

