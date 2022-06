Modena, due donne trovate morte in casa: fermato il marito e padre delle vittime (Di lunedì 13 giugno 2022) Uccise a colpi di arma da fuoco dentro la loro casa. Sono state trovate morte così una donna sulla cinquantina e sua figlia, poco più che ventenne, in un abitazione di Cavazzona di Castelfranco, frazione di Castelfranco Emilia, in provincia di Modena. Per il duplice omicidio i carabinieri hanno già fermato il marito e padre delle vittime. Secondo i primi dettagli che si hanno in merito all’accaduto, il rinvenimento dei due cadaveri sarebbe avvenuto dopo un intervento dei vigili del fuoco, giunti sul posto proprio per aprire la porta dell’abitazione che si trova in aperta campagna. In corso le indagini per accertare la dinamica e il movente. Articolo in aggiornamento L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 13 giugno 2022) Uccise a colpi di arma da fuoco dentro la loro. Sono statecosì una donna sulla cinquantina e sua figlia, poco più che ventenne, in un abitazione di Cavazzona di Castelfranco, frazione di Castelfranco Emilia, in provincia di. Per il duplice omicidio i carabinieri hanno giàil. Secondo i primi dettagli che si hanno in merito all’accaduto, il rinvenimento dei due cadaveri sarebbe avvenuto dopo un intervento dei vigili del fuoco, giunti sul posto proprio per aprire la porta dell’abitazione che si trova in aperta campagna. In corso le indagini per accertare la dinamica e il movente. Articolo in aggiornamento L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

